Михеев: поставки Су-57Э новым зарубежным заказчикам начнутся в этом году

"Рособоронэкспорт" заключил новые контракты на Су-57Э Михеев: поставки Су-57Э новым зарубежным заказчикам начнутся в этом году

Москва7 сен Вести.Россия заключила несколько новых контрактов на поставку истребителей пятого поколения Су-57Э иностранным заказчикам, рассказал агентству "Интерфакс" генеральный директор "Рособоронэкспорта", заместитель председателя Союза машиностроителей России Александр Михеев.

Он дал комментарий в преддверии Международного авиационно-космического салона El Alamein International Airshow 2026, который состоится в Египте. По словам главы компании, обязательства по соглашениям начнут исполняться уже в текущем году.

В портфеле заказов "Рособоронэкспорта" на сегодня имеется несколько контрактов на поставку этого самолета, и в 2026 году планируется начало исполнения обязательств перед новыми иностранными заказчиками сообщил Михеев

Он также отметил, что Су-57 рассчитан на эксплуатацию в различных погодных и климатических условиях.

Истребитель разработан компанией "Сухой", входящей в "Объединенную авиастроительную корпорацию" (ОАК). Производство самолетов ведется на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре.

Михеев также подчеркнул, что "Рособоронэкспорт" за первое полугодие 2026 года заключил экспортных контрактов более чем на 13 миллиардов долларов. Кроме того, план продаж на 2026-й компания уже выполнила более чем на 50%.