"Рособоронэкспорт" заключил контрактов на $13 млрд за полгода Михеев: "Рособоронэкспорт" за полгода заключил экспортные контракты на $13 млрд

Москва7 сен Вести."Рособоронэкспорт" за первое полугодие 2026 года заключил экспортных контрактов более чем на 13 миллиардов долларов, сообщил агентству РИА Новости заместитель председателя "Союза машиностроителей России", генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

По его словам, план продаж оружия за рубеж на 2026 год компания выполнила более чем на 50%. Кроме того, за шесть месяцев она поставила продукцию в 20 дружественных России стран.

За первое полугодие 2026 года "Рособоронэкспорт" заключил экспортных контрактов на сумму более 13 миллиардов долларов. Эта сумма соответствует показателю за весь 2025 год сказал гендиректор

Общий портфель заказов "Рособоронэкспорта" сейчас превышает 60 миллиардов долларов, тогда как ранее составлял около 50 миллиардов, подчеркнул Михеев.

В портфеле есть контракты на истребители Су-57Э, самолеты-заправщики Ил-78МК-90А, учебно-боевые самолеты Як-130М, средства противовоздушной обороны и стрелковое оружие. Около 70% экспорта приходится на авиацию и ПВО.

Комментарий Михеев дал в преддверии выставки El Alamein International Airshow 2026, которая пройдет в Египте. Он также поделился, что интерес африканских государств к российскому оружию постепенно растет.