Москва7 сенВести.Интерес африканских стран к российскому оружию растет с каждым годом, заявил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев, отмечает ТАСС.
Рособоронэкспорт соблюдает гарантийные обязательства и обеспечивает обслуживание вооружений и техники согласно гарантийному сроку, отметил Михеев.
Африканские страны - традиционные эксплуатанты советской и российской продукции военного назначения, и их интерес к ней с каждым годом растетприводит ТАСС слова Михеева
Михеев заявил, что компания начала продвижение на зарубежные рынки нового барражирующего боеприпаса "Гарпия-А1 (Э)". Комплекс разработан и производится концерном ВКО "Алмаз - Антей".