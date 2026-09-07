В Рособоронэкспорте рассказали об интересе стран Африки к российскому оружию

Рособоронэкспорт: интерес стран Африки к российскому оружию растет В Рособоронэкспорте рассказали об интересе стран Африки к российскому оружию

Москва7 сен Вести.Интерес африканских стран к российскому оружию растет с каждым годом, заявил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев, отмечает ТАСС.

Рособоронэкспорт соблюдает гарантийные обязательства и обеспечивает обслуживание вооружений и техники согласно гарантийному сроку, отметил Михеев.

Африканские страны - традиционные эксплуатанты советской и российской продукции военного назначения, и их интерес к ней с каждым годом растет приводит ТАСС слова Михеева

Михеев заявил, что компания начала продвижение на зарубежные рынки нового барражирующего боеприпаса "Гарпия-А1 (Э)". Комплекс разработан и производится концерном ВКО "Алмаз - Антей".