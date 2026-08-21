Россия начнет продавать за рубеж новые дальнобойные дроны "Гарпия" Рособоронэкспорт выводит на мировой рынок дрон "Гарпия" дальностью до 1 тыс. км

Москва21 авг Вести.Компания "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") начала продвижение на зарубежные рынки нового барражирующего боеприпаса "Гарпия-А1 (Э)". Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

По его словам, комплекс разработан и производится концерном ВКО "Алмаз – Антей". Экспортный вариант беспилотника уже был представлен иностранным партнерам и вызвал интерес потенциальных заказчиков.

АО "Рособоронэкспорт"… начинает продвижение на зарубежные рынки новейшего комплекса с беспилотным летательным аппаратом дальнего действия "Гарпия-А1 (Э) сказал Михеев, слова которого приводит пресс-служба компании

"Гарпия-А1 (Э)" предназначена для поражения стационарных целей по заданным координатам. Как отметил Михеев, беспилотник способен нести боевую часть массой более 50 кг, а заявленный коэффициент вероятного отклонения составляет не более четырех метров.

В "Рособоронэкспорте" также сообщили о готовности обсуждать не только поставки комплекса, но и локализацию его производства в дружественных России странах.

В состав комплекса входит дальнодействующий БЛА-Д, выполненный по аэродинамической схеме "летающее крыло" с толкающим винтом и бензиновым маршевым двигателем. Максимальная заявленная скорость беспилотника составляет не менее 170 км/ч, продолжительность полета – не менее шести часов, а высота применения – от 50 до 2500 метров.

Заявленная максимальная дальность полета составляет до 1 тысячи км. Взлетная масса аппарата – 250 кг, длина фюзеляжа – 3,4 метра, размах крыла – 3 метра.