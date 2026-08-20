Следствие рассматривает несколько версий гибели бас-гитариста "Кукрыниксов" Следователи ждут заключения судмедэксперта о смерти музыканта в Петербурге

Москва20 авг Вести.Следствие рассматривает несколько версий гибели в Санкт-Петербурге бас-гитариста группы "Кукрыниксы" Дмитрия Оганяна, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Рассматриваются несколько версий произошедшего криминального и некриминального характера. Ждем заключения судмедэксперта сказал собеседник агентства

Он уточнил, что в числе прочих разрабатывается и версия суицида, но окончательные выводы делать рано.

Со своей стороны, в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проинформировали, что следователи следственного отдела по Василеостровскому району осмотрели место происшествия, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Тело мужчины с отрубленной левой кистью было обнаружено 20 августа в пруду неподалеку от Мичманской улицы Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Позднее выяснилось, что это был бас-гитарист группы "Кукрыниксы" Дмитрий Оганян.