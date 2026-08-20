Baza: у погибшего музыканта Оганяна были проблемы с пальцами рук

Baza: погибший музыкант "Кукрыниксов" Оганян мучился от трещин на пальцах Baza: у погибшего музыканта Оганяна были проблемы с пальцами рук

Москва20 авг Вести.Бас-гитарист группы "Кукрыниксы" Дмитрий Оганян, чье тело с отрубленной кистью руки было обнаружено 20 августа в порту Санкт-Петербурга, мучился из-за трещин на пальцах и играл в специальных насадках, сообщает Baza.

Басист Дмитрий Оганян 3 года мучился из-за болезни рук говорится в публикации

Как рассказал коллега и близкий друг музыканта Анатолий Скляренко, у него были поражения кожи на пальцах, которые не проходили, несмотря на то, что Дмитрий регулярно мазал руки кремами.

Другие знакомые 45-летнего Оганяна говорят, что проблемы с руками его сильно беспокоили, однако он никогда не высказывал суицидальных мыслей.

Следователи, которые занимаются этим делом, считают, что Оганян мог сам отрубить себе кисть топором перед тем как войти в пруд неподалеку от Васильевского острова. Тело бас-гитариста "Кукрыниксов" пролежало в воде несколько часов.

Дмитрий Оганян был бессменным бас-гитаристом группы с 1999 года до момента закрытия проекта в 2018 году. "Кукрыниксы" основал Алексей Горшенев, младший брат лидера "Короля и Шута" Михаила Горшенева.