Baza: бас-гитарист "Кукрыниксов" перед гибелью отрубил себе кисть и зашел в воду

В порту Петербурга музыкант "Кукрыниксов" сам отрубил себе кисть и вошел в воду Baza: бас-гитарист "Кукрыниксов" перед гибелью отрубил себе кисть и зашел в воду

Москва20 авг Вести.Перед гибелью бас-гитарист "Кукрыниксов" Дмитрий Оганян отрубил себе левую кисть, снял обувь и зашел в воду. Следствие не считает произошедшее криминалом. Об этом сообщил канал Baza в MAX,

По информации Baza, музыкант пришел в портовую зону на Васильевском острове с топором – именно им он нанес себе травму, после чего, разувшись, вошел в воду.

По основной версии, бас-гитарист группы "Кукрыниксы" Дмитрий Оганян принес топор в порт на Васильевском острове. Им он нанес себе рану, после чего отправился в воду говорится в публикации

У берега, где было найдено тело, обнаружили обувь музыканта. Топор лежал рядом. Признаков насильственной смерти не зафиксировано.

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб под контролем прокуратуры Санкт-Петербурга. Выясняются все обстоятельства случившегося.