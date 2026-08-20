Москва20 авгВести.В порту Санкт-Петербурга обнаружили тело мужчины с отрубленной кистью – им оказался Дмитрий Оганян, бас-гитарист группы "Кукрыниксы". Об этом сообщил канал Baza в MAX.
Мужчина, найденный в порту в Петербурге с отрубленной кистью, оказался бас-гитаристом группы "Кукрыниксы"говорится в публикации
Музыкант по прозвищу Вагон был участником коллектива на протяжении многих лет.
В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники экстренных служб. Их действия координирует прокуратура города. Выясняются все обстоятельства случившегося.