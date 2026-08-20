Baza: в порту Санкт-Петербурга обнаружено тело бас-гитариста "Кукрыниксов" В порту Петербурга найден мертвым бас-гитарист "Кукрыниксов" Дмитрий Оганян

Москва20 авг Вести.В порту Санкт-Петербурга обнаружили тело мужчины с отрубленной кистью – им оказался Дмитрий Оганян, бас-гитарист группы "Кукрыниксы". Об этом сообщил канал Baza в MAX.

Мужчина, найденный в порту в Петербурге с отрубленной кистью, оказался бас-гитаристом группы "Кукрыниксы" говорится в публикации

Музыкант по прозвищу Вагон был участником коллектива на протяжении многих лет.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники экстренных служб. Их действия координирует прокуратура города. Выясняются все обстоятельства случившегося.