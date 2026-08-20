Москва20 авг Вести.Основатель "Кукрыниксов" Алексей Горшенев сообщил о смерти бас-гитариста и бэк-вокалиста группы Дмитрия Оганяна. Он выразил соболезнования семье погибшего.

Дима был жизнерадостным и веселым человеком, талантливым музыкантом и отцом троих детей. Мы глубоко скорбим и соболезнуем всем близким! Прощай, Вагон… написал Горшенев в своем Telegram-канале

Он отметил, что Дмитрий Оганян прошел рядом с коллективом долгий творческий путь.

Ранее сообщалось, что в порту Санкт-Петербурга нашли тело Оганяна с отрубленной кистью. Обстоятельства гибели музыканта устанавливаются.