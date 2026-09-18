В Петербурге простились с основателем ВИА "Поющие гитары" Евгением Броневицким

Евгения Броневицкого проводили в последний путь долгими аплодисментами В Петербурге простились с основателем ВИА "Поющие гитары" Евгением Броневицким

Москва18 сен Вести.В Санкт-Петербурге простились с советским и российским музыкантом, бас-гитаристом и вокалистом, одним из основателей ВИА "Поющие гитары" Евгением Броневицким прошло в Петербурге, передает ТАСС.

В церемонии прощания приняли участие около 50 человек, в том числе внучатый племянник музыканта Стас Пьеха и его мать Илона Броневицкая, а также поклонники творчества музыканта. Пьеха не смог сдержать слез.

К гробу принесли множество цветов.

В последний путь артиста проводили продолжительными аплодисментами.

Евгений Броневицкий 14 сентября на 82-м году жизни. Причиной смерти, по предварительным данным стала пневмония.