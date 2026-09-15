Москва15 сен Вести.Предположительной причиной смерти одного из основателей ВИА "Поющие гитары" – бас-гитариста и вокалиста Евгения Броневицкого стала пневмония. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на окружение музыканта.

Евгению Броневицкому был 81 год. О его кончине ранее сообщил двоюродный внук Стас Пьеха.

Вчера вечером случилась эта беда, Жени не стало. Он совсем недавно простудился, было подозрение на пневмонию. Предположительно, это и стало причиной смерти рассказал собеседник агентства

По словам знакомых Броневицкого, в последнее время он также страдал от проблем с давлением.

Дата и место прощания с музыкантом станут известны позднее.

"Поющие гитары" был одним из первых в СССР и очень популярным в СССР вокально-инструментальным ансамблем. Его классический состав распался в 1975 году. Затем Броневицкий 10 лет выступал в ансамбле "Дружба". В 1997-м часть музыкантов ВИА "Поющие гитары" воссоединилась.