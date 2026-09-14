Стас Пьеха сообщил о смерти двоюродного деда Евгения Броневицкого Основатель ВИА "Поющие гитары" Евгений Броневицкий умер на 82-м году жизни

Москва14 сен Вести.Ушел из жизни советский и российский музыкант, бас-гитарист и вокалист, один из основателей вокально-инструментального ансамбля (ВИА) "Поющие гитары" Евгений Броневицкий. Об этом сообщил певец Стас Пьеха, которому Броневицкий приходился двоюродным дедушкой.

Сегодня не стало Женечки. Нет ни слов, ни эмоций… просто какое-то замирание и пустота. Прощай, дорогой наш. Нам будет тебя очень сильно не хватать написал артист в запрещенной в РФ соцсети. Высказывание приводит Starhit

"Поющие гитары" были первым ВИА в Советском Союзе. Броневицкий рассказывал, что до них пел молдавский ансамбль "Норок", но он сильно уступал "Гитарам" по популярности и количеству хитов. А "Песняры", "Веселые ребята", "Самоцветы" появились позднее.

Новизна заключалась в том, что на смену серьезным поэтам, исполняющим свои песни под собственный аккомпанемент, пришли мальчики с гитарами, которые еще и подтанцовывали пояснял Евгений Александрович в одном из интервью

В числе самых известных песен, где звучит вокал Броневицкого, "Сумерки" и "Нет тебя прекрасней".

Евгений Броневицкий родился 30 июня 1945 года в Ленинграде. Ему был 81 год.