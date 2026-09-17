Прощание с музыкантом Броневицким состоится в Петербурге 18 сентября

С музыкантом Евгением Броневицким простятся 18 сентября в Петербурге Прощание с музыкантом Броневицким состоится в Петербурге 18 сентября

Москва17 сен Вести.Прощание с музыкантом Евгением Броневицким состоится в пятницу, 18 сентября, в ритуальном зале в Петербурге, сообщается на странице ВИА "Поющие гитары " в соцсети "ВКонтакте".

Бас-гитаристу и вокалисту был 81 год. О кончине Броневицкого ранее сообщил его двоюродный внук Стас Пьеха. Эту информацию подтвердили коллеги музыканта.

Прощание с Евгением Броневицким состоится 18 сентября в 11.00 по адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Партизанская, д. 8 говорится в сообщении

В окружении одного из основателей ВИА "Поющие гитары" рассказали, что причиной смерти Евгения Броневицкого, предположительно, стала пневмония.