Москва15 сен Вести.Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал MK.RU о планах основателя ансамбля "Поющие гитары" Евгения Броневицкого, которые артист не успел осуществить. По словам Соседова, в ноябре коллектив должен был дать большой концерт в Санкт-Петербурге, участие в котором планировал принять и сам Броневицкий.

"Поющие гитары" готовили в ноябре большой концерт в Санкт-Петербурге, где он должен был участвовать. Евгений Саныч готовился. Мотор отказал в полете… Очень и очень жаль. Концерт будет, но уже без него рассказал Соседов

Соседов также назвал артиста интеллигентным, мягким и приятным человеком.

Броневицкий – очень достойный человек. Это не тот человек, который будет жаловаться. Интеллигентный, мягкий, тонкий, очень приятный отметил музыкальный критик

Евгений Броневицкий скончался на 82-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стала пневмония. Он был одним из основателей "Поющих гитар", первого в СССР вокально-инструментального ансамбля.