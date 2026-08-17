Ушел из жизни Андрей Соболев – севастопольский поэт, депутат и сенатор Скончался севастопольский поэт, сенатор и общественный деятель Андрей Соболев

Москва17 авг Вести.В Севастополе ушел из жизни Андрей Соболев – издатель "Севастопольской газеты", поэт-песенник, депутат первого созыва Законодательного Собрания и бывший сенатор. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

Соболева знали и любили в городе – он был одним из героев Русской весны, всегда выступал за правду, русский мир и православную веру, возил гуманитарную помощь в Донбасс.

Глава города вспомнил, как в 2025 году Соболев участвовал в фестивале "Поколение СВОих" – сидел у костра с гитарой и пронзительно пел о войне. А несколько дней назад он прислал губернатору свое стихотворение, датированное 9 августа, которое сегодня воспринимается как завет:

Как мы не боялись с неба камней, вспомни, в дни Русской весны. Теперь дождаться спокойных ночей мы в этой войне должны написал Соболев

Развожаев выразил соболезнования родным и близким поэта.