Член Союза писателей России Андрей Канев скончался на 64-году жизни В Сыктывкаре умер писатель, заслуженный работник Республики Коми Андрей Канев

Москва18 авг Вести.Ушел из жизни писатель, член Союза писателей России Андрей Канев. Печальная новость появилась на странице Союза писателей Республики Коми в соцсети "ВКонтакте".

С глубоким прискорбием сообщаем, что ушел из жизни Канев Андрей Валерьевич, член Союза писателей России, заслуженный работник Республики Коми говорится в некрологе

Андрей Валерьевич Канев родился 3 марта 1963 года в поселке Ачим Княжпогостского района Республики Коми. Окончил филологический факультет Сыктывкарского госуниверситета, работал в школе, а также в редакции газеты "Вечерний Сыктывкар". Служил в органах внутренних дел, МЧС РФ по Республике Коми, управлении кадров МВД по Республике Коми. Подполковник внутренней службы в отставке. Ветеран боевых действий, имеет государственные награды.

Поэт, прозаик, литературовед, переводчик, драматург. Член Союза писателей России, а также Союза журналистов России. Редактор-составитель литературных альманахов "Сыктывкар", "Авария", "Выбор". Его произведения переведены на ряд иностранных языков.

Прощание с Андреем Каневым состоится 20 августа. Отпевание пройдет в Храме Святого Духа, начало в 11.30, похороны – на кладбище в микрорайоне Верхний Чов Сыктывкара.