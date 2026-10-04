Senenews: сенегальский писатель Шейх Хамиду Кане скончался в возрасте 98 лет

Умер сенегальский писатель Шейх Хамиду Кане в возрасте 98 лет Senenews: сенегальский писатель Шейх Хамиду Кане скончался в возрасте 98 лет

Москва4 окт Вести.Сенегальский писатель и государственный деятель Шейх Хамиду Кане скончался в возрасте 98 лет, сообщает портал Senenews.

Писатель и бывший министр Шейх Хамиду Кане скончался пишет портал

Его кончину подтвердил президент Сенегала Бассиру Диомай Фай и выразил соболезнования в связи со смертью писателя на своей странице в соцсети Х( запрещена в РФ). А также подчеркнул важность его работы для Сенегала и всей Африки.

Как отмечает Senenews, его дебютный полуавтобиографический роман "Неоднозначное приключение" (L'Aventure ambiguе, 1961) признан классикой и удостоен Литературной премии Черной Африки.

Помимо писательского труда, Кане построил успешную политическую карьеру, успев побывать губернатором региона Тиес и министром планирования и сотрудничества Сенегала в 1980-х годах.

Ранее сообщалось, что венгерский писатель Петер Надаш умер после тяжелой болезни в 83 года. Прозаик и драматург скончался у себя дома в деревне Гомбошсег на западе Венгрии.