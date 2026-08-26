Умер писатель Петер Надаш, трижды номинированный на Нобелевскую премию Венгерский писатель Петер Надаш умер в 83 года

Москва26 авг Вести.Венгерский писатель Петер Надаш умер после тяжелой болезни в 83 года. Об этом сообщила его семья в соцсетях.

Прозаик и драматург скончался у себя дома в деревне Гомбошсег на западе Венгрии.

Петер Надаш скончался… 26 августа 2026 года в 8.00 утра написали родственники Надаша

Надаш родился в Будапеште в 1942 году, после окончания школы работал журналистом и фотографом. Он известен в первую очередь как автор романов "Книга воспоминаний" и "Параллельные истории". Последнее произведение писателя - "Мои умершие друзья" - было опубликовано в 2025 году.

Книги Надаша переводились на многие языки мира, включая русский. Писатель был удостоен ряда литературных наград в Венгрии, Австрии и Германии. В последние годы жизни его считали кандидатом на получение Нобелевской премии по литературе.

В 2011, 2012 и 2013 годах Надаш был номинирован на Нобелевскую премию.