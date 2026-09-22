Жена известного индийского писателя погибла от рук обезьяны В Индии от нападения обезьяны погибла пожилая женщина

Москва22 сен Вести.В индийском штате Карнатака спустя сутки после нападения обезьяны умерла пожилая женщина, сообщает телеканал NDTV. Примат напал на нее прямо во дворе дома. Погибшая оказалась Наджамуннисой Бегум, женой известного писателя М. С. Саваддати.

Наджамунниса шла по двору своего дома, где на нее набросилась обезьяна и сбила с ног. При падении женщина получила травму головы, и ее госпитализировали рассказали родственники покойной

Однако травма оказалась серьезнее, чем думали врачи. Спустя сутки старушка умерла.

Обезьяны являются одной из главных опасностей, угрожающих людям. Недавно посольство России в Индии даже выступило с призывом к российским туристам не улыбаться обезьянам.