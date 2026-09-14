В Адыгее перед судом предстанет хозяйка обезьяны, искусавшей женщину до смерти Перед судом в Адыгее предстанет хозяйка загрызшей пенсионерку обезьяны

Москва14 сен Вести.В Адыгее будут судить местную жительницу, чья обезьяна загрызла пенсионерку. Об этом сообщается в Telegram-канале управление СК России по республике.

Расследование уголовного дела завершено, 38-летнюю женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу говорится в сообщении

По данным следствия, у фигурантки на участке незаконно находились экзотические животные, в том числе приматы различных видов. Второго июля 2026 года 84-летняя родственница обвиняемой кормила животных, и одна из обезьян напала на нее. От полученных телесных повреждений пенсионерка скончалась на месте.