Попытавшаяся спастись от медведя женщина упала с обрыва в Индии

Женщина в Индии упала с обрыва, спасаясь от медведя Попытавшаяся спастись от медведя женщина упала с обрыва в Индии

Москва8 сен Вести.Медведь напал на двух женщин в индийском штате Уттаракханд, сообщает Garhwal Post. Инцидент произошел несколькими днями ранее.

Двое жительниц деревни Нел-Сидели отправились на сбор корма для скота. Именно в этот момент на них внезапно набросился хищник. Одна из женщин запаниковала и в попытках сбежать сорвалась со скалистого обрыва. Спасти ее не удалось. Второй пострадавшей удалось выжить. Она получила серьезные травмы и была доставлена с ними в больницу.

После трагедии местные жители потребовали от властей отловить хищника и усилить патрулирование.

Ранее медведь напал на туриста в горах вблизи Софии. Тело мужчины с множественными ранениями обнаружили рядом с одной из туристских хижин на горе Витоша.