Москва8 сенВести.Медведь напал на двух женщин в индийском штате Уттаракханд, сообщает Garhwal Post. Инцидент произошел несколькими днями ранее.
Двое жительниц деревни Нел-Сидели отправились на сбор корма для скота. Именно в этот момент на них внезапно набросился хищник. Одна из женщин запаниковала и в попытках сбежать сорвалась со скалистого обрыва. Спасти ее не удалось. Второй пострадавшей удалось выжить. Она получила серьезные травмы и была доставлена с ними в больницу.
После трагедии местные жители потребовали от властей отловить хищника и усилить патрулирование.
Ранее медведь напал на туриста в горах вблизи Софии. Тело мужчины с множественными ранениями обнаружили рядом с одной из туристских хижин на горе Витоша.