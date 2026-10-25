Москва25 окт Вести.Член Союза писателей Москвы поэт Евгений Чигрин скончался на 66-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на семью поэта.

Сегодня утром Жени не стало говорится в сообщении

Евгений Чигрин – автор книг "Висящие кинотеатры", "Водяные деревья", "Невидимый проводник" и других. Он является лауреатом Международной премии имени Арсения и Андрея Тарковских, Горьковской литературной премии, премии "Золотой Дельвиг" за верность Слову и Отечеству, Международной литературной премии имени Эрнеста Хемингуэя в номинации "Поэзия" и других.

Стихи поэта публиковались в журналах "Новый мир", "Дружба народов", "Юность" и других литературных журналах и альманахах.

Его произведения переведены на многие иностранные языки.