Москва16 сен Вести.Ушел из жизни российский писатель, поэт и вице-президент Русского ПЕН-центра Андрей Новиков‑Ланской. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Об этом сообщила пресс-служба центра.

Он был прежде всего поэтом, и все остальное в его жизни росло из этого. Проза, документальное кино, филология, музейная работа: разные способы делать одно и то же — удерживать язык в состоянии точности говорится в сообщении на сайте Русского ПЕН-центра

Новиков‑Ланской родился 5 декабря 1974 года в Москве в литературной семье. В 1997 году он окончил филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова.

Андрей Новиков-Ланской – автор более 10 книг. Среди них - поэтические сборники, художественная и документальная проза. Кроме этого, он снял несколько фильмов о Евгении Рейне, Ефиме Бершине, Николае Бердяеве и о Русском ПЕН-центре.