© Фото: Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской Академии Наук

Москва7 сен Вести.В возрасте 62 лет умер специалист по истории русского масонства и культуры Серебряного века, историк-архивист Андрей Серков, передает ТАСС со ссылкой на Институт мировой литературы Российской академии наук (ИМЛИ РАН).

Андрей Серков родился 29 августа 1964 года в Оренбургской области. Окончил исторический факультет МГУ, защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме "Российское масонство. 1800—1861 годы". Один из составителей сайта "Искусство и архитектура русского зарубежья". Автор книг по истории русского масонства, эксперт и организатор выставок.