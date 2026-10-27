Поэта Чигрина похоронят в Красногорске на Пенягинском кладбище

Поэта Евгения Чигрина похоронят на Пенягинском кладбище в Подмосковье Поэта Чигрина похоронят в Красногорске на Пенягинском кладбище

Москва27 окт Вести.В четверг, 29 октября, на Пенягинском кладбище в Московской области состоятся похороны российского поэта Евгения Чигрина. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на семью поэта.

Евгения Михайловича похоронят на Пенягинском кладбище, в Красногорске отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что Евгений Чигрин скончался 25 октября в возрасте 65 лет. Причина смерти – онкология.

Лауреат литературных премий Евгений Чигрин был членом Союза писателей Москвы и Союза российских писателей.

Евгений Чигрин родился 16 сентября 1961 года на Украине, жил в Южно-Сахалинске, с начала 2000-х жил в Москве.