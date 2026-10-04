Анатолия Кашпировского похоронят 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве

Анатолий Кашпировский упокоится на Троекуровском кладбище Анатолия Кашпировского похоронят 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве

Москва4 окт Вести.Похороны психотерапевта Анатолия Кашпировского пройдут 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил ТАСС его племянник Юрий Мамаев.

"Дата похорон совпадает с датой прощания… Место захоронения уже известно – это Троекуровское кладбище сказал Мамаев

Кашпировский скончался 3 октября в больнице в возрасте 87 лет. По словам племянника, причиной смерти стал рак желудка и развившаяся в результате полиорганная недостаточность.

Прощание с Кашпировским назначено в Прощальном зале Троекуровского кладбища 8 октября, начало в 12.00. На него смогут попасть все желающие.

Похороны же пройдут в закрытом формате – на них смогут присутствовать только самые близкие.