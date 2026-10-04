Москва4 октВести.Похороны психотерапевта Анатолия Кашпировского пройдут 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил ТАСС его племянник Юрий Мамаев.
"Дата похорон совпадает с датой прощания… Место захоронения уже известно – это Троекуровское кладбищесказал Мамаев
Кашпировский скончался 3 октября в больнице в возрасте 87 лет. По словам племянника, причиной смерти стал рак желудка и развившаяся в результате полиорганная недостаточность.
Прощание с Кашпировским назначено в Прощальном зале Троекуровского кладбища 8 октября, начало в 12.00. На него смогут попасть все желающие.
Похороны же пройдут в закрытом формате – на них смогут присутствовать только самые близкие.