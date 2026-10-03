Прощание с экстрасенсом Кашпировским пройдет 8 октября на Троекуровском кладбище

Прощание с Кашпировским состоится 8 октября на Троекуровском кладбище Прощание с экстрасенсом Кашпировским пройдет 8 октября на Троекуровском кладбище

Москва3 окт Вести.Прощание с экстрасенсом Кашпировским состоится 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили ТАСС родные покойного.

О смерти 87-летнего психотерапевта стало известно 3 октября.

(Прощание состоится – ред.) 8 октября, в прощальном зале Троекуровского кладбища в 12:00 сказали агентству в его семье

Директор экстрасенса Сергей Рудых сообщил в субботу, что Кашпировский умер в больнице от остановки сердца.

Позднее среди причин смерти "главного мага СССР" музыкальный продюсер Сергей Дворцов назвал комплекс заболеваний, среди которых он выделил сахарный диабет, последствия которого могли привести к остановке сердца.

Ранее сообщалось, что накануне смерти у Кашпировского упало давление и его увезли в больницу, где он впоследствии скончался.