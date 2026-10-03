Диктор Анна Шатилова о Кашпировском: людям хотелось чуда Диктор Шатилова о Кашпировском: это было явление

Москва3 окт Вести.Психотерапевт Анатолий Кашпировский, который ушел из жизни 3 октября, был чудом для людей. Об этом ИС "Вести" рассказала народная артистка РСФСР Анна Шатилова.

Кашпировский был явлением в нашей стране. Когда он появился, это конечно, охватило всю страну. Говорили только о Кашпировском. Просто людям хотелось чуда. Попробовать, вдруг, правда, и увидеть этого человека. Грустно, потому что человек был яркий, интересный. И, может быть, вот те сеансы... я не знаю, действительно какой-то толк у них и был считает Шатилова

Кашпировский умер в субботу в возрасте 87 лет​​​. Причиной его смерти стала остановка сердца. Прощание состоится 8 октября в Большом зале Троекуровского кладбища.