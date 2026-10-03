Перед смертью Кашпировского были отменены все сентябрьские сеансы SHOT: перед смертью Кашпировский отменил все сентябрьские сеансы

Москва3 окт Вести.Анатолий Кашпировский, о смерти которого стало известно 3 октября, незадолго до этого отменил все свои сеансы на сентябрь, пишет SHOT.

По сведениям издания, он собирался провести их после операции по удалению злокачественной опухоли.

Анатолий Кашпировский отменил все свои сеансы на сентябрь. … Деньги за билеты людям вернули говорится в публикации

Новые сеансы для своих последователей Кашпировский стал активно проводить за два года до смерти.

В начале июля СМИ узнали, что он был экстренно прооперирован после самолечения от рака: экстрасенсу провели срочное стентирование. Тогда же сообщалось, что он перенес все свои "лечебные сеансы" на сентябрь.

Ранее сегодня директор Кашпировского рассказал о последних минутах жизни экстрасенса. Он скончался ранним утром 3 октября в возрасте 87 лет.