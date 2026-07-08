Анатолий Кашпировский экстренно прооперирован после самолечения от рака SHOT: больной раком Кашпировский экстренно прооперирован

Москва8 июл Вести.Анатолия Кашпировского, у которого обнаружена злокачественная опухоль, экстренно прооперировали, пишет SHOT.

По сведениям Telegram-канала, состояние 86-летнего экстрасенса сильно ухудшилось на фоне самолечения: гипнотизеру ставили капельницы с антибиотиками в домашних условиях.

Кашпировского госпитализировали и провели срочное стентирование говорится в публикации

Отмечается также, что целителю, который перенес все свои "лечебные сеансы" на сентябрь, официальная медицина рекомендовала постельный режим, диету и наблюдение у онколога.

Ранее сообщалось, что больной раком Кашпировский лишился квартиры и части денег из-за молодой жены.