Москва8 июлВести.Анатолия Кашпировского, у которого обнаружена злокачественная опухоль, экстренно прооперировали, пишет SHOT.
По сведениям Telegram-канала, состояние 86-летнего экстрасенса сильно ухудшилось на фоне самолечения: гипнотизеру ставили капельницы с антибиотиками в домашних условиях.
Кашпировского госпитализировали и провели срочное стентированиеговорится в публикации
Отмечается также, что целителю, который перенес все свои "лечебные сеансы" на сентябрь, официальная медицина рекомендовала постельный режим, диету и наблюдение у онколога.
Ранее сообщалось, что больной раком Кашпировский лишился квартиры и части денег из-за молодой жены.