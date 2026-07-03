Больной раком Кашпировский лишился квартиры и денег из-за молодой жены SHOT: Кашпировский может остаться без жилья из-за молодой супруги

Москва3 июл Вести.Экстрасенс Анатолий Кашпировский остался без квартиры и лишился части доходов из-за жены Гулизар Чалбашевой, которая на 33 года его младше. Он ушел к ней от жены, с которой прожил 22 года, в 2014 году, а затем переписал на имя новой cпутницы квартиру.

Поскольку собственность была перерегистрирована ранее, чем Анатолий и Гулизар вступили в брак, то в случае развода Кашпировский на квартиру претендовать не сможет, сообщает канал SHOT.

Жена мага теперь контролирует и его финансы. Все доходы за магические труды Кашпировского проходят через ИП Гулизар» констатирует издание

Все доходы от магической деятельности Кашпировского оседают на счетах его супруги. После заключения брака женщина накопила уже более семи миллионов рублей. А двухкомнатная квартира Кашпировского в Москве оценивается еще минимум в 20 миллионов рублей.

86-летний Анатолий Кашпировский страдает от онкологического заболевания. Он пытался вылечить рак собственными методами, но безуспешно.