Невесте маньяка-кукольника Москвина разрешили свидания с ним в психбольнице Маньяку-кукольнику Москвину разрешили свидания с невестой в психбольнице

Москва17 авг Вести.Нижегородцу Анатолию Москвину, который делал кукол из тел девочек, согласовали свидания с невестой в психиатрической больнице.

Как сообщает SHOT, пара встречается уже длительное время. "Невесте" некрополиста 39 лет, она живет в Лондоне, но прилетает в Россию. Женщина уже несколько раз виделась с Анатолием в больнице, где мужчина находится на принудительном лечении с диагнозом "параноидальная шизофрения".

В последнее время она … увлеклась изготовлением страшных кукол без рук и ног сказано в сообщении издания в MAX

По словам 59-летнего маньяка, его возлюбленная претендует на трехкомнатную квартиру в Нижнем Новгороде, в которой в 2011 году следователи обнаружили 29 детских мумифицированных детских тел. Недвижимость досталась Анатолию от матери, которая умерла от рака несколько месяцев назад.