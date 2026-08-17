Москва17 авгВести.Нижегородцу Анатолию Москвину, который делал кукол из тел девочек, согласовали свидания с невестой в психиатрической больнице.
Как сообщает SHOT, пара встречается уже длительное время. "Невесте" некрополиста 39 лет, она живет в Лондоне, но прилетает в Россию. Женщина уже несколько раз виделась с Анатолием в больнице, где мужчина находится на принудительном лечении с диагнозом "параноидальная шизофрения".
В последнее время она … увлеклась изготовлением страшных кукол без рук и ногсказано в сообщении издания в MAX
По словам 59-летнего маньяка, его возлюбленная претендует на трехкомнатную квартиру в Нижнем Новгороде, в которой в 2011 году следователи обнаружили 29 детских мумифицированных детских тел. Недвижимость досталась Анатолию от матери, которая умерла от рака несколько месяцев назад.