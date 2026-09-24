Москва24 сен Вести.Екатерина Тархова — внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова отправляла фотоотчет о его убийстве. Об этом сообщает ИС "Вести".

В Самарском областном суде 24 сентября проходит очередное заседание по резонансному делу, в ходе которого были продемонстрированы фотографии тела погибшего. На кадрах погибший лежит на полу в квартире, а на некоторых частях его тела видны лейкопластыри.

Как уточнили в ходе заседания, это, предположительно, тот самый фотоотчет, который отправляли в Грузию о смерти Виктора Тархова. В телефоне Екатерины найдены только фото "отчета" с экс-мэром — подобных снимков с Натальей Тарховой нет. Четко лица на снимках не видны, но следствие предполагает, что это убитый передает корреспондент ИС "Вести"

Ранее в этот день стало известно, что на месте убийства были найдены кукла вуду, текст заклинания, написанный, как считает следствие, предполагаемой убийцей, мусорный пакет, разорванные листы бумаги и два ножа, один из них канцелярский. Также при осмотре квартиры Виктора Тархова и его супруги были обнаружены фрагменты тканей и кровь с ДНК мужчины.

По версии следствия, с ноября 2024-го по январь 2025 гг. Екатерина вместе со знакомым Дмитрием Метревели отравила своих бабушку и дедушку опасным веществом, которое подельник получил из Грузии, затем заморозила тела азотом, расчленила и разбросала мешки с останками по мусорным контейнерам. Позднее другие подельники злоумышленницы подделали документы и попытались продать имущество, в том числе компанию "Новитрек", совладельцем которой был Виктор Тархов.

Екатерина Тархова полностью признала вину в убийствах.

Несколько дней назад дочь погибших Людмила Тархова рассказала, что поведение Екатерины изменилось после ее замужества. Девушка постоянно просила у дедушки с бабушкой деньги, из-за чего в семье происходили конфликты. По словам Людмилы, убийство могло быть заказным.