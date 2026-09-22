Разные суммы: дочь Тарховых заявила, что внучка экс-мэра тянула из него деньги Дочь убитого экс-мэра Самары рассказала о конфликтах в семье из-за денег

Москва22 сен Вести.В Самарском областном суде продолжаются слушания по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги, в котором обвиняется их внучка Екатерина Бельская. По словам дочери погибших Людмилы Тарховой, девушка постоянно просила у дедушки с бабушкой деньги, из-за чего в семье происходили конфликты. Об этом сообщает ИС "Вести".

Неоднократно просила деньги у дедушки и бабушки: и большие суммы, и маленькие. Они постоянно давали ей деньги, но в какой-то момент решили, что ей нужно самой работать сказала в суде Тархова

Ранее она выдвинула новую версию убийства своих родителей, предположив, что речь может идти о заказе.

Преступление произошло в период с ноября 2024-го по январь 2025 года. Согласно выводам следствия, Бельская отравила дедушку и бабушку, заморозила тела азотом, расчленила и разбросала мешки с останками по мусорным контейнерам.

Предположительно, мотивом жестокой расправы стала корысть, а именно попытка завладеть имуществом. Следствие считает, что действовала она вместе со своим знакомым.