Москва22 сенВести.В Самарском областном суде продолжаются слушания по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги, в котором обвиняется их внучка Екатерина Бельская. По словам дочери погибших Людмилы Тарховой, девушка постоянно просила у дедушки с бабушкой деньги, из-за чего в семье происходили конфликты. Об этом сообщает ИС "Вести".
Неоднократно просила деньги у дедушки и бабушки: и большие суммы, и маленькие. Они постоянно давали ей деньги, но в какой-то момент решили, что ей нужно самой работатьсказала в суде Тархова
Ранее она выдвинула новую версию убийства своих родителей, предположив, что речь может идти о заказе.
Преступление произошло в период с ноября 2024-го по январь 2025 года. Согласно выводам следствия, Бельская отравила дедушку и бабушку, заморозила тела азотом, расчленила и разбросала мешки с останками по мусорным контейнерам.
Предположительно, мотивом жестокой расправы стала корысть, а именно попытка завладеть имуществом. Следствие считает, что действовала она вместе со своим знакомым.