Людмила Тархова об убийстве своих родителей узнала из новостного сюжета

Людмила Тархова рассказала, что об убийстве родителей узнала из СМИ Людмила Тархова об убийстве своих родителей узнала из новостного сюжета

Москва17 сен Вести.В Самарском областном суде 17 сентября проходит судебный процесс по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены. Фигуранткой и главной подозреваемой считается их внучка Екатерина Бельская.

В ходе сегодняшнего допроса мать Екатерины Людмила Тархова, которая проходит потерпевшей по делу, заявила, что узнала об убийстве своих родителей из новостного сюжета. О трагедии ей никто не сообщал ни лично, ни по телефону.

Она могла спасти моих родителей, но она этого не сделала приводит ИС "Вести" слова Людмилы

Уточняется, что в начале своего выступления дочь погибшего экс-мэра подала ходатайство о предоставлении ей телефонных записей по делу, однако судья отказала в удовлетворении просьбы.

Накануне суд завершил допрос свидетелей обвинения. Всего были допрошены около 80 человек.

Об убийстве Виктора и Натальи Тарховых стало известно в начале февраля 2025 года. 28 февраля их внучка Екатерина призналась, что отравила их, чтобы завладеть имуществом. Следствие полагает, что Екатерине помогал сообщник.