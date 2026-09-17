Москва17 сенВести.В Самарском областном суде 17 сентября проходит судебный процесс по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены. Фигуранткой и главной подозреваемой считается их внучка Екатерина Бельская.
В ходе сегодняшнего допроса мать Екатерины Людмила Тархова, которая проходит потерпевшей по делу, заявила, что узнала об убийстве своих родителей из новостного сюжета. О трагедии ей никто не сообщал ни лично, ни по телефону.
Она могла спасти моих родителей, но она этого не сделалаприводит ИС "Вести" слова Людмилы
Уточняется, что в начале своего выступления дочь погибшего экс-мэра подала ходатайство о предоставлении ей телефонных записей по делу, однако судья отказала в удовлетворении просьбы.
Накануне суд завершил допрос свидетелей обвинения. Всего были допрошены около 80 человек.
Об убийстве Виктора и Натальи Тарховых стало известно в начале февраля 2025 года. 28 февраля их внучка Екатерина призналась, что отравила их, чтобы завладеть имуществом. Следствие полагает, что Екатерине помогал сообщник.