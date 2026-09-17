Москва17 сен Вести.Людмила Тархова, дочь которой обвиняется в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги, считает преступление заказным. Об этом она заявила корреспонденту ИС "Вести".

Мне непонятно, зачем это нужно было… И ведь это заказ, просто железобетонный! Зачем она фотографировала, для кого, она отправляла… В подтверждение чего? Наверное, у нее точно есть какой-то заказчик, который ей сказал: "Нет, подтверди мне". Вот она подтверждала ему, что да, сейчас умер Тархов, потом умерла Наталья Ивановна, что да, они мучились. Для кого это было? сказала Тархова

Резонансное преступление произошло в период с ноября 2024-го по январь 2025 года. Согласно выводам силовиков, внучка экс-чиновника Екатерина Бельская отравила дедушку и бабушку, заморозила тела азотом, расчленила и разбросала мешки с останками по мусорным контейнерам.

Предположительно, мотивом жестокой расправы стала корысть, а именно попытка завладеть имуществом. Следствие считает, что действовала она вместе со своим знакомым. Обвиняемая признала свою вину в полном объеме.

Ранее в рамках судебных разбирательств стало известно, что Тархов и его жена могли умереть во сне из-за наркотиков. По мнению нарколога, нельзя исключать токсичную передозировку, которая привела к остановке дыхания.