Нарколог предположила, что экс-мэр Самары Тархов и его жена могли умереть во сне

Экс-мэр Самары Тархов и его жена могли умереть во сне от наркотиков Нарколог предположила, что экс-мэр Самары Тархов и его жена могли умереть во сне

Москва10 сен Вести.Бывший мэр города Самары Виктор Тархов и его супруга Наталья могли умереть из-за наркотиков во время сна. Вещества добавлялись им в капсулы. Об этом сообщает ИС "Вести".

Подобное версию выдвинула приглашенный на заседание нарколог. Она отметила, что предполагаемое запрещенное вещество может вызвать глубокий сон и смерть от остановки дыхания.

Нарколог предположила, что применение наркотика в отношении пожилых людей могло привести к смерти супругов Тарховых во сне. В момент смерти они не чувствовали боли.

Не исключается, что произошла токсичная передозировка. В связи с этим и могло остановиться дыхание.

Ранее сообщалось, что обвинение раскрыло способ отравления самарского экс-мэра и его жены. В частности, в их напитки и лекарства могли подмешивать как раз инородные вещества для угнетения когнитивной деятелности.