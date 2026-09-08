Москва8 сенВести.Людмила Тархова, дочь которой обвиняется в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги, больше всего переживает за своего внука. Об этом она заявила в беседе с ИС "Вести".
Известно, что мальчика передали отцу по решению суда летом 2026 года. Мужчина проживает в Израиле. Перед этим ребенок какое-то время пробыл в приюте.
Я за него (Внука – Прим. ред.) боюсь… ПДН, опекунство, как это? Теперь мы даже понять не можем, что с ребенком, где он и как он… У меня, кроме внука, никого нетсказала Тархова
Что касается дочери, женщина призналась, что хочет, чтобы ее судили, и защищать ее не намерена.
Резонансное преступление произошло в период с ноября 2024-го по январь 2025 года. По версии следствия, Екатерина вместе со своим знакомым отравила дедушку и бабушку, расчленила и разбросала мешки с останками по мусорным контейнерам. Предположительно, мотивом жестокой расправы стала корысть, а именно попытка завладеть имуществом.
В суде обвиняемая признала свою вину в полном объеме.