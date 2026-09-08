"За него боюсь": мать обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары рассказала про внука Мать обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары заявила, что беспокоится о внуке

Москва8 сен Вести.Людмила Тархова, дочь которой обвиняется в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги, больше всего переживает за своего внука. Об этом она заявила в беседе с ИС "Вести".

Известно, что мальчика передали отцу по решению суда летом 2026 года. Мужчина проживает в Израиле. Перед этим ребенок какое-то время пробыл в приюте.

Я за него (Внука – Прим. ред.) боюсь… ПДН, опекунство, как это? Теперь мы даже понять не можем, что с ребенком, где он и как он… У меня, кроме внука, никого нет сказала Тархова

Что касается дочери, женщина призналась, что хочет, чтобы ее судили, и защищать ее не намерена.

Резонансное преступление произошло в период с ноября 2024-го по январь 2025 года. По версии следствия, Екатерина вместе со своим знакомым отравила дедушку и бабушку, расчленила и разбросала мешки с останками по мусорным контейнерам. Предположительно, мотивом жестокой расправы стала корысть, а именно попытка завладеть имуществом.

В суде обвиняемая признала свою вину в полном объеме.