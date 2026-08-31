Адвокат Пушкарева: младшей по делу об убийстве мальчика грозит не более 6 лет

Адвокат: суд не сможет дать младшей обвиняемой в убийстве мальчика больше 6 лет Адвокат Пушкарева: младшей по делу об убийстве мальчика грозит не более 6 лет

Москва31 авг Вести.Младшей из обвиняемых в убийстве 12-летнего мальчика в Орехово-Зуеве не смогут назначить более шести лет лишения свободы. Об этом заявила адвокат Гюзель Пушкарева изданию KP.RU.

По словам юриста, уголовная ответственность за убийство в России наступает с 14 лет. Поэтому обвиняемые девушки 15 и 16 лет могут быть привлечены к ответственности. Однако ключевое значение будет иметь судебно-психиатрическая и психологическая экспертиза.

Если преступление совершено в возрасте до 16 лет, максимальный срок лишения свободы, даже за особо тяжкое преступление, не может превышать 6 лет. Это как раз вариант младшей из арестованных девушек сказала адвокат

Пушкарева пояснила, что для несовершеннолетних в Уголовном кодексе предусмотрены ограничения по наказанию. Им не могут назначить пожизненное лишение свободы или смертную казнь. Для подростков от 16 до 18 лет - до 10 лет лишения свободы.

Если эксперты признают девушек вменяемыми, дело будет рассматриваться в общем уголовном порядке. Если же будет установлена невменяемость, вместо лишения свободы могут назначить принудительные меры медицинского характера.

Конкретное наказание каждой из девушек определит суд. Он учтет роль каждой в преступлении, данные о личности и поведение после задержания. По оценке Пушкаревой, сроки, вероятнее всего, будут разными.

Ранее сообщалось, что 26 августа в деревне Кабаново пропал шестиклассник. Через два дня его тело нашли в подвале заброшенного здания с множественными колото-резаными ранами на груди, шее, животе и руках. Было возбуждено уголовное дело.

По подозрению в убийстве задержали двух девушек 15 и 16 лет. Одна из них училась с погибшим в одной школе. Мать ребенка утверждала, что девочки неделю готовились к преступлению. СМИ также писали, что одна из задержанных призналась, будто давно хотела узнать, что такое убийство.