В Подмосковье состоялись похороны мальчика, убитого школьницами В Московской области похоронили ребенка, убитого двумя школьницами

Москва29 авг Вести.В Московской области родственники и друзья простились с 12-летним мальчиком, который скончался в заброшке после того как две девушки-подростка нанесли ему более двадцати ножевых ранений. Об этом сообщает KP.RU.

Друзья мальчика, отзывались о нем как о честном, добром человеке.

Мне так жаль, что его больше нет. Он был моим самым лучшим другом. приводятся в сообщении слова одного из друзей

Ранее сообщалось, что под стражу заключены две девочки, зарезавшие шестиклассника в заброшенном здании под Орехово-Зуевом.