В Омске прошла церемония прощания со студентом, погибшим от рук сверстников В Омске простились со студентом, с которым расправились сверстники

Москва30 июн Вести.В Омске прошла церемония прощания со студентом Александром Трипутенем, с которым жестоко расправилась компания молодых людей, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что проститься с 20-летним студентом пришли несколько десятков человек.

Пришли несколько десятков человек - родные и близкие Александра Трипутеня, а также его одногруппники из университета и друзья. Похороны пройдут на кладбище в поселке Береговой в Омске сказано в публикации

По версии следствия, 20 июня группа из четверых молодых людей и двух девушек в возрасте от 20 до 24 лет заманили 20-летнего Александра на пустырь на окраине Омска. Они связали своей жертве руки и ноги и перенесли к заброшенному зданию, где нанесли множественные удары ножом в области шеи и грудной клетки. От полученных травм молодой человек умер на месте происшествия. После этого злоумышленники обмотали тело мусорными мешками и спрятали в яме.

Всех фигурантов отправили в СИЗО. По предварительным данным, причиной расправы стала личная неприязнь.