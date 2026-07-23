В Омске 13-летний мальчик погиб при обрушении стены заброшенного здания

Стена заброшенного здания в Омске рухнула и насмерть придавила подростка В Омске 13-летний мальчик погиб при обрушении стены заброшенного здания

Москва23 июл Вести.Прогулка по заброшенному зданию в Омске закончилась гибелью для 13-летнего мальчика. Об этом сообщает управление СК России по Омской области в MAX.

По данным ведомства, около 18 часов в четверг, 23 июля, на подростка упала часть стены. Это произошло в заброшенном здании, расположенном на улице Соцгородок. В связи со смертью ребенка возбудили уголовное дело.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 13-летнего мальчика в результате обрушения кирпичной кладки стены заброшенного здания (ч. 1 ст. 109 УК РФ) пишет СК

Следователи осматривают место происшествия и допрашивают очевидцев, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии.