Удивила покупка бочек 5 января: суд заслушал третьего свидетеля по делу Тарховой Свидетель по делу об убийстве экс-мэра Самары удивился покупке бочек в январе

Москва3 сен Вести.Третьим свидетелем по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены стал сотрудник базы стройматериалов. Сегодня в ходе заседания в суде он рассказал, что удивился, когда 5 января обвиняемая Екатерина Тархова купила у него синие бочки объемом 175 литров, передает ИС "Вести".

Причиной удивления стало то, что за бочками приехали в новогодние праздники, причем издалека. Как правило, этот товар приобретают к дачному сезону.

Мужчина добавил, что не запомнил внешность покупательницы. При этом он помнит, что за пластиковые бочки расплатились наличными и сумма превышала тысячу рублей. Деньги передал мужчина, сопровождавший девушку.

Суд заслушал и показания других свидетелей по делу, в том числе помощницу воспитателя в детсаду Марию Овчинникову, которая знакома с обвиняемой как с родителем ребенка. Также свидетелями стали золовка Натальи Тарховой Яна Скачкова и водитель "Газели" Олег Исаев, который 18 января приехал по заказу на вывоз мебели из квартиры Тарховых.

Мать обвиняемой Людмила Тархова должна была присутствовать на заседании, но попросила о рассмотрении дела без ее участия. Она сообщила, что находится в больнице и пропустит несколько судебных заседаний, и подчеркнула, что доверяет своему адвокату.

Следующее заседание назначено на 8 сентября.