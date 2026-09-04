Москва4 сен Вести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова показала корреспонденту RT Ивану Полянскому личные вещи детей, ставших жертвами преступных действий украинских вооруженных формирований. Среди экспонатов — игрушка 12-летней Кати, которая мечтала стать балериной и погибла в 2022 году при ударе по центру Донецка.

Это личные вещи погибших деток, уникальных деток, которые мечтали рассказала омбудсмен, демонстрируя журналисту сохранившиеся предметы

Обращаясь к мировой общественности, Лантратова задала риторический вопрос: "Вот просто спросить кого-то, неважно, в Германии спросить людей: "Вы знаете, что Катя погибла на ваши деньги?".

В ходе беседы уполномоченный также вспомнила, как в 2014 году лично эвакуировала детей из зоны боевых действий в Горловке (ДНР).

4 сентября отмечалось, что власти Черниговской области расширили зону эвакуации и вывезли оттуда всех детей.