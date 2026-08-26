"Человек опытный": как адвокат из Томска обманула семью погибшего бойца СВО Томский адвокат, обманувшая родителей погибшего бойца СВО, была его возлюбленной

Москва26 авг Вести.Томский адвокат, которую обвиняют в обмане родителей погибшего бойца СВО и незаконном присвоении его автомобиля, была возлюбленной мужчины. Как сообщает "Вести-Томск" со ссылкой на собственный источник, какое-то время они жили вместе.

Фигурантке вменяется мошенничество, а именно подделка доверенности для оформления машины военнослужащего после его гибели на себя. По некоторым данным, речь идет об иномарке Audi стоимостью 2,3 миллиона рублей. Пока мужчина был в зоне спецоперации, женщина пользовалась машиной, а на обман якобы пошла из-за непростых отношений с его семьей.

Отношения между родственниками мужчины и обвиняемой были непростыми. Поэтому она и придумала эту красивую легенду. Якобы возлюбленный подписал документы прямо на перроне, перед тем, как сесть в поезд. Удивительно то, как она вообще пошла на этот предполагаемый обман - человек опытный, работает адвокатом очень давно. И на ее счету немало сложных уголовных дел рассказал собеседник

Как удалось выяснить ИС "Вести", предполагаемая мошенница – адвокат Адвокатской палаты Томской области со стажем более 17 лет по уголовным, гражданским и административным делам. По решению суда сейчас она находится под домашним арестом.