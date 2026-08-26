В Томске адвокат обманула родителей погибшего бойца СВО, завладел его машиной В Томске адвоката обвиняют в обмане родителей погибшего бойца СВО

Москва26 авг Вести.Томского адвоката обвиняют в мошенничестве в отношении родителей погибшего бойца СВО, по версии следствия, она незаконно завладела его машиной. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Возбуждено уголовное дело, сумма ущерба составляет 2,3 миллиона рублей.

Адвокат обвиняется в мошенничестве в отношении родителей погибшего участника специальной военной операции… Оформила на себя автомобиль погибшего военнослужащего по подложному договору дарения, лишив родителей участника специальной военной операции права на имущество говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Фигурантке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.