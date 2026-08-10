Москва10 авг Вести.Показания Игоря Лыкова, который полтора года работал водителем у миллиардера Ильи Трабера, легли в основу дела об убийстве депутата Александра Петрова. Об этом сообщает РИА Новости.

Игорь Лыков стал ключевым свидетелем в деле об убийстве депутата. Лыкова осудили за мошенничество и после приговора он ушел на СВО, попал в плен и в интервью украинскому блогеру рассказывал о своей работе у Трабера и Даниленко — стенограмма этого видео есть в материалах дела.

После возвращения бывший водитель миллиардера дал официальные показания, на основании которых суд решил, что "в представленных суду материалах имеются сведения об обоснованном подозрении причастности Даниленко к инкриминируемому преступлению, которые усматриваются из показаний потерпевших и свидетеля (Лыкова), осмотра места происшествия, предметов".

При этом защита обвиняемых утверждает, что Лыков давал показания из чувства мести, так как считает, что к тюремному сроку его привели действия Трабера и Даниленко, и потому оговаривает их.

Илья Трабер и Владимир Даниленко были задержаны в Ленинградской области в июне. Им вменяют убийство депутата Александра Петрова и незаконное обращение с оружием.

Ранее сообщалось, что Илья Трабер отрицает вину в убийстве.