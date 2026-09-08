Москва8 сен Вести.Людмила Тархова, дочка которой отравила бабушку и дедушку (экс-мэра Самары Виктора Тархова), прокомментировала ИС "Вести" дело об убийстве.

8 сентября суд заслушает новых свидетелей по резонансному делу. Мама Екатерины, Людмила, также находится в областном суде.

Я хочу, чтобы ее судили только за то, что доказано, и что она действительно совершила … Я ее защищать не буду, … она взрослый человек. Но психологическую роль и все давление, которое на нее было оказано, … вот эта манипуляция, [которой] она подвластна …, я считаю, … надо тоже учитывать … В каком она состоянии была, я не знаю сказала женщина

По версии следствия, с ноября 2024-го по январь 2025 гг. Екатерина вместе со знакомым Дмитрием Метревели отравила своих бабушку и дедушку, заморозила тела азотом, расчленила и разбросала мешки с останками по мусорным контейнерам. Позднее подельники злоумышленницы подделали документы и попытались продать имущество, в том числе компанию "Новитрек", совладельцем которой был Виктор Тархов.

Екатерина Тархова полностью признала вину в убийствах.