В Чувашии пенсионерка насмерть отравилась газами, скопившимися в подвале

В Чувашии пенсионерка насмерть отравилась скопившимися в подвале газами В Чувашии пенсионерка насмерть отравилась газами, скопившимися в подвале

Москва25 авг Вести.В деревне Ягунькино 84-летняя пенсионерка, предварительно, насмерть отравилась газами, скопившимися в подвале дома, где она жгла пластик. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Чувашской Республике.

В погребе хозяйственной постройки, расположенной в одном из домохозяйств, 24 августа было найдено тело пожилой женщины.

Женщина спустилась в погреб, где накануне жгла пластик, чтобы избавиться от грызунов. По предварительным данным, причиной смерти сельчанки стало отравление скопившимися газами в непроветриваемом помещении говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые проверочные мероприятия.