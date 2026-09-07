Перед судом в Забайкалье предстала подозреваемая в жестоком убийстве дочери мать

В суде Забайкалья слушается дело о жестоком убийстве матерью годовалой дочери Перед судом в Забайкалье предстала подозреваемая в жестоком убийстве дочери мать

Москва7 сен Вести.Забайкальский краевой суд начал рассматривать уголовное дело в отношении 28-летней жительницы Балея, которая обвиняется в убийстве годовалой дочери с особой жестокостью, сообщается в MAX-канале объединенного пресс-центра судов региона.

Выслушав предъявленное обвинение, подсудимая признала вину частично, убивать свою дочь она не хотела отмечается в сообщении

По версии следствия, летом 2025 года женщина решила лишить собственного ребенка жизни. Сначала она сломала ей руку, а позже влила девочке в рот уксусную кислоту, смешанную с детским питанием, вызвав тяжелое отравление, затем ударила металлическим ковшиком по голове. Кроме этого, мать ошпарила дочь кипятком, а после сдирала с обожженных участков тела кожу. Меньше чем через сутки в реанимации больницы девочка скончалась.

Суд начал допрашивать свидетелей по делу.